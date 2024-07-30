Крымчанин сломал детский самокат, когда на его сына наехал другой ребенок

В Симферополе мужчина отправился под арест за то, что сломал самокат на глазах у детей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что местный житель ломает детский самокат, находясь на детской площадке парка имени Юрия Гагарина. Перед этим маленькая девочка скатилась на нем с горки и случайно врезалась в мальчика, который пробегал мимо.

Позже мужчина был задержан и признался, что испортил чужой самокат, потому что испугался за собственного сына и не справился с эмоциями. Он признал вину и возместил ущерб родителям девочки.

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