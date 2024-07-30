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В Подмосковье напомнили о возможности стать донором крови

Более 40 тонн донорской крови и компонентов заготовили в Подмосковье с начала года

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Global Look Press

В Московской области с начала 2024 года заготовили более 40 тонн донорской крови и ее компонентов, сообщается в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

В ведомстве напомнили, что любой желающий может сдать кровь в областном центре крови, в отделениях переливания крови и на выездных акциях.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, в 2024 году в Подмосковье заготовили на 3,5 тонны больше донорской крови, чем в 2023 году.

«Хочу отметить, что абсолютное большинство донаций выполняется на безвозмездной основе», — сказал он.

Напомним, донорская кровь и ее компоненты необходимы для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями.

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