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Женщина, напавшая на полицейского с вилкой в Краснодаре, признала вину и раскаялась

В Краснодаре напавшая на полицейского с вилкой женщина признала вину

В Краснодаре женщина, которая напала на полицейского с вилкой, признала свою вину и раскаялась. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Женщине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о применении насилия в отношении полицейского. Нападавшая признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Инцидент произошел утром 26 июля. 32-летняя женщина, находясь в многоквартирном доме на улице Ивана Беличенко, нарушала общественный порядок. На место прибыл оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по городу и потребовал ее прекратить, однако она, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напала на него и стала наносить правоохранителю удары кулаками в область головы и туловища. Она ударила его, в том числе, вилкой.

Ранее стало известно, что уральца, бегавшего голым по городу и напавшего на полицейского, отправят на лечение.

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