Омичка месяц брала кредиты и переводила деньги мошенникам

Жительница Омска в течение месяца общалась с телефонными мошенниками, оформила несколько кредитов и перевела все средства аферистам. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 59-летняя жительница Омска, женщина рассказала, что в течение месяца общалась по телефону с неизвестными, и теперь должна банкам 3,7 млн рублей.

Сначала россиянке позвонила девушка, представившаяся сотрудником оператора связи, затем с ней связался якобы представитель банка и сообщил, что злоумышленники оформили на нее несколько займов, чтобы исчерпать кредитный лимит, необходима самостоятельно взять несколько кредитов.

Выполняя указания аферистов, пенсионерка в течение месяца оформила три кредита на сумму 3,7 млн рублей и перевела все эти деньги с помощью мобильного приложения на указанные счета. Только рассказав о произошедшем родственникам, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Москве пенсионерка продала две квартиры и отдала мошенникам 19,1 млн рублей.