Возможность помилования приговоренного к казни немца обсудили с Лукашенко

Гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Белоруссии к высшей мере наказания, может быть помилован президентом Александром Лукашенко. Об этом заявил защищающий Кригера адвокат Владимир Горбач, сообщает Белта.

Речь об этом зашла по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который пригласил заинтересованных лиц для обсуждения судьбы Кригера и его прошения о помиловании.

«Мы рассчитываем на акт гуманизма, который примет глава государства», — сказал адвокат.

20 июля стало известно, что Кригера приговорили к высшей мере наказания в Белоруссии. Его обвиняют по шести статьям УК страны, в их числе — наемничество и терроризм. По версии следствия, мужчина был членом полка имени Кастуся Калиновского — группы белорусских наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины, однако в самом полку это отрицают. По данным правозащитников, в постановлении суда речь также идет о «совершении взрыва», однако неизвестно, какого именно.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белоруссии раскрыли, какое задание выполнял приговоренный к казни гражданин ФРГ.