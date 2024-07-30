Россиянам объяснили, как на них повлияет ограничение сверхурочных часов

Установление предела ненормированной рабочей нагрузки в 120 часов, которое обсуждается в Госдуме, не окажет значительного влияния на ситуацию с наймом и увольнением работников, считает карьерный консультант Ильгиз Валинуров. В первую очередь это связано с тем, что переработки в стране являются неофициальными – задержку на работе ни в каких документах не отражают, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Сегодня мало кто из россиян получают выходные или компенсацию за переработки, подчеркнул эксперт. Рассматриваемые инициативы направлены на увеличение налоговой базы, поэтому даже если переработки начнут учитываться, то это лишь добавит доход в бюджет страны, объяснил он.

На рынке труда сегодня ситуация стабильная, к изменениям приспосабливаются как работодатели, так и соискатели, добавил Валинуров.

«Адаптивность высокая, безработица низкая, кризиса нет, — пояснил он. — Работодатели вынуждены повышать уровень заработной платы».

Напомним, депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который будет устанавливать предел ненормированной рабочей нагрузки в размере 120 часов в год. Уточняется, что документ разработан для исключения злоупотребления работодателями своим правом на применение режима ненормированного рабочего дня.

Ранее стало известно об отношении россиян к постоянным переработкам.