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Опухоль весом 4 кг удалили из брюшной полости пенсионера в Татарстане

В Татарстане хирурги удалили пенсионеру огромную опухоль

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Телеграм-канал «Наша РКБ»

В республиканской клинической больнице Татарстана хирурги прооперировали пенсионера с огромной липосаркомой в области брюшной полости. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Новообразование внушительных размеров развилось в брюшной полости 73-летнего ижевчанина всего за два месяца. Злокачественная опухоль образовалась из жировых клеток в забрюшинном пространстве.

Хирурги полтора часа удаляли новообразование весом 4 кг, в течение суток после операции пациент находился в отделении реанимации и был переведен для дальнейшего лечения в хирургию.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчине удалили опухоль размером с баскетбольный мяч. Опухоль пациента нижегородского онкодиспансера весила девять килограммов. Операцию по удалению образования провели завотделением абдоминальной онкологии и онколог-хирург. Информации о состоянии мужчины после оперативного вмешательства не поступало.

Ранее мужчина прихлопнул маленькую муху, севшую ему на лицо, и лишился глаза.

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