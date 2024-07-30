Москвич лишился машины из-за «кадыровцев», которых наняла подруга его экс-возлюбленной

Московский бизнесмен лишился автомобиля после налета бандитов, нанятых в отместку подругой его бывшей девушки. Об этом сообщает «Сапа».

Недавно 40-летний москвич расстался со своей 39-летней возлюбленной. Та рассказала обо всем приятельнице, которая решила мужчине отомстить. Когда он приехал в квартиру к бывшей подруге, чтобы забрать диван, его окружили трое неизвестных. Незнакомцы отобрали iPhone, который бизнесмен получил в подарок от своей экс-возлюбленной, и потребовали, чтобы мужчина переписал на них свою Skoda.

По данным Telegram-канала, злоумышленники представились «кадыровцами», и это убедило москвича пойти с ними на сделку. Он отдал машину в собственность подруги своей бывшей, и сумел покинуть ее квартиру. На следующий день пострадавший обратился в полицию и рассказал о столкновении с бандой вымогателей. Правоохранители задержали подозреваемых, когда те ехали на похищенной машине в Петербург. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина избил бывшую девушку, которая после расставания попросила вернуть дорогие подарки.