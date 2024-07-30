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В Екатеринбурге 10-летний мальчик проехал 20 км на велосипеде, спасаясь от отчима

Ura.ru: в Екатеринбурге ребенок сбежал из дома, спасаясь от отчима

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Freepik

Школьника из Екатеринбурга, которого искали более суток, нашли в гостях у прабабушки, выяснилось, что мальчик сбежал из дома из-за издевательств отчима. Об этом сообщает Ura.ru.

Школьник сбежал из дома в поселке Горный Щит 29 июля, он уехал на велосипеде и пропал. Ребенка искали полиция и волонтеры, обнаружить его удалось спустя почти сутки в доме у прабабушки. Он самостоятельно проехал 20 км.

По одной версии, причиной побега стало то, что одна из родственниц якобы заявила ему, что он неродной. По другой — ребенок сбежал от отчима, который регулярно поднимал на него руку и даже лишал воды и еды. Семья мальчика отказалась от комментариев. По словам прабабушки мальчика, ее внучка вместе с детьми уже уходила от сожителя и жила какое-то время в кризисном центре.

Да этого сообщалось, что в Лесосибирске 14-летний подросток пришел в центр социальной помощи и попросил забрать его в детдом. Мальчику надоело, что мать заставляет его делать уроки и помогать по дому. Известно, что ранее мальчика уже помещали в приют по заявлению матери, женщина сообщила, что сын не хочет учиться, и обратилась за помощью.

Ранее в Чите мужчина нашел двухлетнюю девочку, бродившую на обочине дороги.

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