В Оренбурге директор магазина приняла роды у женщины на улице

В Оренбурге директор магазина «Пятерочка» приняла роды у женщины прямо на улице. Об этом сообщает kp.ru.

Беременная находилась у аптеки, когда у нее начались схватки, женщина вызвала скорую помощь, но роды оказались стремительными. На помощь ей пришла директор магазина «Пятерочка» Екатерина Симонова, она успешно приняла роды и отнесла младенца в аптеку.

Через несколько минут приехала скорая помощь, мать и новорожденную девочку госпитализировали. Состояние младенца и женщины врачи оценивают как стабильное, они находятся в перинатальном центре.

До этого сообщалось, что французские пожарные приняли у женщины роды прямо в служебной машине. Беременная женщина позвонила в службу спасения, чтобы ей помогли добраться до ближайшей больницы. Пожарная бригада предпочла принять роды на месте, ребенок был доставлен вместе с матерью в больничный центр для прохождения обследования.

Ранее в Подмосковье женщина родила дочь с пулей в животе, младенца прооперировали.