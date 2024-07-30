Основатель «шариатского патруля» сбежал из России

Создатель мигрантского «шариатского патруля» из числа подростков в Мытищах уехал из России. Об этом сообщает телеканал »Царьград».

Уточняется, что лидер группировки опубликовал в соцсетях фотографию с пачкой сигарет — и по надписям на пачке, а также упомянутой разнице с Москвой в два часа, журналисты телеканала сделали вывод, что лидер группировки уехал в Таджикистан.

В своем посте в соцсетях основатель группировки обвиняет неких недругов в том, что его «снова хотят вывести на эмоции и перефразировать слова».

До этого в подмосковных Мытищах группа мигрантов организовала «шариатский патруль».

По словам журналистов, в деле оказались замешаны выходцы из Таджикистана — они нападают на прохожих из-за их внешнего вида. К примеру, мигранты останавливали на улице девушек в коротких юбках и требовали, чтобы те «прилично одевались», объясняя свои слова тем, что ислам требует от женщин скромности в одежде, говорится в публикации.

Ранее подмосковный школьник помог задержать мигрантов, пристававших к детям.