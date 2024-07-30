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В Боливии мужчина впервые запечатлел на видео мифическое животное

Sci News: в Боливии на видео впервые попала мифическая амазонская ласка

В Боливии на видео впервые попала мифическая амазонская ласка. Об этом сообщает Sci News.

По информации издания, фермер Эйнер Эухенио Киспе находился дома, когда увидел, как какое-то животное высовывает мордочку из небольшого источника на его участке. Сперва мужчина не понял, что это за животное, и стал снимать его на видео.

Позже выяснилось, что на видеозапись попала редкая амазонская ласка, которую раньше никто не снимал.

Исследователь из Техасского технологического университета, доктор Нурия Бернал назвал амазонскую ласку «почти мифической».

До этого американские палеонтологи из Гарвардского университета открыли новый вид мягкотелых хордовых, обитавший на Земле во времена Кембриийского периода около 518 млн лет назад.

Специалисты нашли окаменелости ранее неизвестного животного в формации Друмиан-Марджум нагорья Большой бассейн на территории штата Юта.

Ранее в немецкой деревне пропал интернет из-за муравьиной оргии.

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