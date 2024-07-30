В Боливии мужчина впервые запечатлел на видео мифическое животное

В Боливии на видео впервые попала мифическая амазонская ласка. Об этом сообщает Sci News.

По информации издания, фермер Эйнер Эухенио Киспе находился дома, когда увидел, как какое-то животное высовывает мордочку из небольшого источника на его участке. Сперва мужчина не понял, что это за животное, и стал снимать его на видео.

Позже выяснилось, что на видеозапись попала редкая амазонская ласка, которую раньше никто не снимал.

Исследователь из Техасского технологического университета, доктор Нурия Бернал назвал амазонскую ласку «почти мифической».

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