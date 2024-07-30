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В Уфе после звонка с угрозами оцепили мечеть

Полицейские оцепили первую соборную мечеть в Уфе из-за звонка с угрозами

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Телеграм-канал «Честный Репортаж»

Сотрудники правоохранительных органов получили звонок от неизвестного, который пригрозил расправиться над священником и прихожанами первой соборной мечети в Уфе в Республике Башкортостан. Об этом сообщается в Telegram-канале «Честный репортаж».

Журналисты рассказали, что после звонка полицейские оцепили территорию мечети. Кроме того, на место прибыли представители экстренных служб.

Другие подробности о ситуации в Уфе пока не уточняются.

27 июля в Каспийске, расположенном в Республике Дагестан, задержали троих местных жителей за подготовку к нападению на сотрудников правоохранительных органов и православный храм. В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ заявили, что оказавшиеся под стражей люди являются сторонниками запрещенной в стране террористической организации.

В домах злоумышленников специалисты обнаружили самодельное взрывное устройство, холодное оружие и флаги террористической организации. При этом в ходе допроса один из задержанных сообщил, что он вместе с пособниками собирался взорвать церковь на улице Ленина.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который грозился взорвать свой дом.

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