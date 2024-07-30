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«Нет сил терпеть издевательства власти»: житель Венесуэлы — о протестах после выборов

Житель Каракаса заявил, что у венесуэльцев больше нет сил жить в нищете и страхе

У жителей Венесуэлы нет сил жить в страхе и терпеть «издевательства власти», поэтому они выходят на протесты после победы Николаса Мадуро на выборах. Об этом «Газете.Ru» рассказал русскоязычный житель Каракаса Сергей. Мужчина добавил, что венесуэльцы сейчас «страдают» из-за неработающего общественного транспорта, а некоторые туристы накануне не смогли добраться до отеля.

«Сложно оценить масштаб, находясь в одном месте и не выходя из дома, сейчас многие так сидят и не выходят. Район Чакаито, тут спокойно третий день. Вчера стучали в кастрюли, были митингующие на мотоциклах и полиция. Стычек я вживую не видел, но есть много видео знакомых, где были разборки в других районах Каракаса. Люди страдают, потому что надо работать, а автобусы и, наверное, метро не функционируют. Из аэропорта вчера группа не смогла приехать в отель, так как местное такси тоже не работало. Народ уже так долго живет в нищете и страхе, что нет уже сил терпеть все эти издевательства местной власти, поэтому они не выдерживают и выходят против Мадуро. Он за 15 лет только ухудшил ситуацию, так считают многие тут», — сказал он.

29 июля штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о его победе на выборах, для политика это будет третий президентский срок. Оппозиция не признала его победу и назвала победителем Эдмундо Гонсалеса. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо обратилась к армии и призвала свергнуть Мадуро.

В стране прошли масштабные протесты. По данным генерального прокурора Венесуэлы, по меньшей мере 15 человек задержаны за акты вандализма и попытки дестабилизации ситуации в стране.

Ранее Аргентина не признала победу Мадуро на выборах.

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