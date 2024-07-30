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Организаторы пикника «Афиши» рассказали об активностях на фестивале

Организаторы выпустили гид по пикнику «Афиши»

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Пресс-служба пикника «Афиши»

Пикник «Афиши» пройдет в Москве с 3 по 4 августа и в Санкт-Петербурге с 10 по 11 августа. В преддверии этого события организаторы выпустили гид по фестивалю.

В фестивале примут участие исполнители разных жанров, среди которых Pharaoh, Найк Борзов, Loc-Dog, Feduk и многие другие артисты.

В московских «Лужниках» и на Елагином острове появится «город в городе», в рамках которого для посетителей пройдут выставки, творческие мастерские, экскурсии, спортивные и нетворкинг-зоны.

Также на пикнике «Афиши» пройдет образовательный нескучный лекторий, в котором примут участие спикеры из мира музыкальной индустрии – блогер Николай Редькин, продюсер Антон Курильчик, основатель Studio 21 Виктор Худошин и другие.

В Москве для посетителей будут работать 37 заведений на 5 фудкортах, а в Санкт-Петербурге – 14 заведений на 3 фудкортах.

Кроме того, на фестивале в Москве будут представлены около 70 локальных брендов, а в Санкт-Петербурге около 25.

Для посетителей с детьми организуют детские зоны, в которых обустроят различные площадки с активностями для разных возрастов. В Москве пройдут прогулки в веревочном парке, обустроят уличный кинотеатр и будут работать аттракционы в стиле «Форд Боярд». В Санкт-Петербурге для маленьких посетителей сделают творческий уголок «Подписных изданий», корнер «Дети на кухне» и цветочно-фестивальный аквагрим.

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