Красноярские врачи удалили женщине миому матки, сравнимую с беременностью на пятом месяце

В Красноярске врачи удалили 48-летней женщине опухоль матки, сравнимую по размерам с беременностью на пятом месяце. Об этом сообщает ФСНКЦ ФМБА России.

Женщина, которая на протяжении последних семи лет не наблюдалась у гинеколога, обратилась за медицинской помощью с жалобами на боли внизу живота и увеличение передней брюшной стенки. Врачи диагностировали у нее миому матки, размеры которой были сопоставимы с беременностью на сроке в пять месяцев.

Медики приняли решение провести хирургическое вмешательство открытым доступом и удалить трехкилограммовую опухоль вместе с телом матки. Отмечается, что если бы пациентка своевременно обратилась к врачам, операцию можно было бы провести лапароскопическим методом и с сохранением матки.

Оперативное вмешательство прошло успешно. Пациентке предстоит восстановление, которое займет около месяца. После этого она сможет вернуться к активной жизни и работе.

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