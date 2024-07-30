Депутаты приняли поправки о лимите SIM-карт на одного россиянина

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, содержащий поправку о введении лимита на число SIM-карт, которые можно будет оформить на одного гражданина России. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Изменения собираются внести в закон «О связи». Устанавливается, что физическое лицо может получить не более 20 абонентских номеров. При этом правила оказания услуг связи смогут устанавливать случаи, когда обычным гражданам или юрлицам разрешается выделить более 20 SIM-карт.

15 июля в Государственной думе в первом чтении приняли законопроект, направленный на ужесточение оборота «серых» SIM-карт. Законопроект предусматривает правила продажи SIM-карт иностранным и российским гражданам, запрет на анонимную оплату телефонного номера наличными средствами и другие положения. Как отмечал юрист Илья Ремесло, эта инициатива поможет бороться с анонимами-жуликами, которые представляются кем угодно. Кроме того, в законопроекте предлагается предусмотреть правило, чтобы авторы публичных каналов с аудиторией более 1000 человек передавали сведения о себе в Роскомнадзор. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить анонимность мессенджеров.