В Омске экс-депутата горсовета приговорили к сроку за фейки о ВС РФ

Суд в Омске заочно вынес приговор в отношении экс-депутата местного городского совета Дмитрия Петренко по обвинению в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу региональных судов.

Бывшего парламентария осудили по семи эпизодам преступления и приговорили к семи годам колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов или сетей сроком на четыре года.

Отмечается, что подсудимый сейчас находится за рубежом.

По информации следствия, Петренко, используя канал в Telegram, распространил под видом достоверной информации заведомо ложные данные об использовании ВС РФ якобы для уничтожения зданий и граждан Украины в ходе проведения СВО. Он был объявлен в розыск в августе 2022 года.

Ранее политолога Галлямова приговорили к восьми годам по делу о фейках о ВС РФ.