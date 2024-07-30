Приговоренный к казни немец попросил Лукашенко о помиловании

Приговоренный в Белоруссии к высшей мере наказания гражданин Германии Рико Кригер обратился к президенту Александру Лукашенко с прошением о помиловании. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

По его данным, лидер страны собрал совещание, чтобы обсудить ситуацию с Кригером.

«Президент пригласил людей, погруженных в процесс, услышать подробности, мнения, «посоветоваться», — отмечается в сообщении.

20 июля стало известно, что Кригера приговорили к высшей мере наказания в Белоруссии. Его обвиняют по шести статьям УК страны, в их числе — наемничество и терроризм. По версии следствия, мужчина был членом полка имени Кастуся Калиновского — группы белорусских наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины, однако в самом полку это отрицают. По данным правозащитников, в постановлении суда речь также идет о «совершении взрыва», однако неизвестно, какого именно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кригер признался в работе на СБУ.