В Карелии нашли тела двоих людей, пропавших после ЧП на Беломорканале

Сотрудники экстренных служб нашли тело одного из жителей Республики Карелия, который пропал после размыва временной перемычки между шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

В заявлении отмечается, что мужчину обнаружили в районе поселка Кочкома. Тело находилось всего в 11 км от места происшествия.

«Тело мужчины доставлено на берег. На месте работает Следственный комитет Республики Карелия», — добавили в ведомстве.

Из публикации следует, что к поиску пропавших людей и ликвидации последствий ЧП были привлечены 78 специалистов и 32 единицы техники. При этом от МЧС РФ в работах задействованы 76 сотрудников и 31 единица техники, включая семь плавательных средств.

Позже в ведомстве заявили, что водолазы нашли около поселка Кочкома еще одно тело. Оно принадлежит пропавшей в результате прорыва дамбы женщине.

Днем 29 июля между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала размыло перемычку, которая была установлена на время реконструкции. Из-за этого произошел неконтролируемый сброс воды, а в регионе ввели режим ЧС.

По последней информации, после происшествия 11 людям понадобилась госпитализация. Еще несколько местных жителей пропали без вести.

Ранее СК РФ завел уголовное дело в связи с прорывом дамбы в Карелии.