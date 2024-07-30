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Всероссийский атаман отметил важность развития казачества в Приволжье и во всей стране

Атаман Кузнецов отметил потенциал и работу Волжского казачьего войска

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Развитие казачества в Приволжье и во всей России стало одной из тем встречи атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова и атамана Волжского казачьего войска Константина Давитьяна с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорем Комаровым, которая прошла 29 июля. Об этом сообщается на сайте общества.

Кузнецов рассказал, что на встрече обсуждалась реализация стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы.

«Темами нашей встречи стали участие казаков в специальной военной операции, их гуманитарная миссия на возвращенных территориях, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, как приоритетное направление работы казачества», — сказал он.

Кроме того, на участники обсудили грантовую деятельность и развитие системы непрерывного казачьего образования, а также формирование кадрового резерва.

Кузнецов подчеркнул, что Комаров особо отметил роль казаков в специальной военной операции. Также всероссийский атаман и полпред высоко оценили деятельность и потенциал Волжского казачьего войска, действующего на территории всех 12 регионов ПФО.

Напомним, сегодня на линии боевого соприкосновения в зоне СВО присутствует 16 тыс. казаков в составе 24 добровольческих казачьих подразделений. Кроме того, казачьи войска России регулярно доставляют гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области.

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