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Стало известно об этапировании Ильи Яшина из колонии

«Осторожно, новости»: Илью Яшина этапировали в неизвестном направлении

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом) этапировали из колонии в неизвестном направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

О том, что Яшина увезли из колонии, сообщила его адвокат Татьяна Соломина.

Канал отметил, что до Яшина этапировали бывшую активистку уфимского штаба Навального (организация запрещена в России) Лидию Чанышеву. Накануне ее муж Алмаз Гатин рассказал, что политика увезли в неизвестном направлении. В тот же день этапировали активистку Сашу Скочиленко, экс-депутата томской думы Ксению Фадееву и председателя «Мемориала» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Олега Орлова (признан в РФ иностранным агентом). По данным защиты Скочиленко, ее этапируют в Москву, но куда везут других заключенных — неизвестно.

В июне Яшина перевели из штрафного изолятора (ШИЗО) в помещение камерного типа (ПКТ). По словам автора канала экс-депутата, это считается чем-то «вроде тюрьмы строгого режима внутри лагеря».

22 мая стало известно, что находящегося в смоленской ИК-3 Яшина поместили в ШИЗО на 15 суток. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявляли, что это было сделано из-за того, что Яшин систематически нарушал правила внутреннего распорядка в колонии.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Кроме того, политику запретили в течение четырех лет заниматься администрированием сайтов. Согласно приговору судьи, время, проведенное им в СИЗО, засчитывается в срок наказания из расчета день за полтора.

Ранее на политика Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом) составили протокол о дискредитации российской армии.

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