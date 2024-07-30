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Россияне стали чаще посещать города «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья»

Владимир стал самым посещаемым городом «Золотого кольца» летом

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Shutterstock

Россияне в июне 2024 года стали на 22% чаще посещать города «Золотого кольца», а «Серебряного ожерелья» – на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, следует из результатов совместного исследования МегаФона и корпорации «Туризм.РФ».

Самым популярным городом в июне 2024 года стал Владимир – турпоток увеличился на 30%. Также в тройку самых посещаемых городов вошли Сергиев Посад (+23%) и Ярославль (+19%).

Самый большой темп роста показал Суздаль, куда в июне приехало на 53% больше туристов, чем в июне 2023 года.

Чаще всего в города «Золотого кольца» отправляются гости из столицы. Так, Суздаль посетило на 48% больше москвичей, чем в прошлом году, а Ростов Великий – на 26%.

Самыми популярными городами «Серебряного ожерелья», кроме Санкт-Петербурга, стали Калининград (+26%), Вологда (+19%) и Великий Новгород (+11%).

В МегаФоне отметили, что вместе с увеличением турпотока в городах растет и потребление интернет-трафика. По данным исследования, в июне 2024 года россияне потратили в городах «Золотого кольца» на 83% гигабайт больше, чем в прошлом году. Также голосовой трафик вырос на 9%. Наибольший рост показал город Иваново, где объем голосового трафика увеличился на 23% от всего трафика.

В городах «Серебряного ожерелья» интернет-трафик вырос на 95%, а голосовой – на 20%. Чаще всего, по данным исследования, туристы пользовались интернетом в Калининграде.

Также в МегаФоне отметили, что на посещаемость достопримечательностей в городах «Серебряного ожерелья» влияют погодные условия и климат. Пик посещений городов приходится на август, в ноябре туристов становится на 28% меньше, а в декабре – на 26%.

Напомним, в маршрут «Золотого кольца» входят 8 городов России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

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