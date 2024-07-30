Россиянка простила сожителя, избившего ее трехлитровой банкой по голове

В Сызрани местный житель избежал уголовного наказания после избиения сожительницы. Об этом сообщает местное издание «КТВ-ЛУЧ» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Согласно материалам дела, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с подругой и напал на нее. В частности агрессор вставал женщине ногами на шею и бил по голове трехлитровой стеклянной банкой.

Медики, которые оказывали потерпевшей помощь, квалифицировали полученные женщиной травмы как легкий вред здоровью. Против мужчины возбудили уголовное дело, однако позже его прекратили, так как жертва во время суда призналась, что простила обидчика и попросила закрыть производство.

До этого на Алтае женщина избила сожителя тяпкой и попала под следствие.

Ранее пермяк, у которого не получилось пережить расставание, напал на бывшую подругу с поленом.