Депутата из Брянской области арестовали за помощь при уклонении от службы на СВО

Депутата Клинцовского городского совета Брянской области Владимира Реука арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT со ссылкой на источник.

В материале отмечается, что парламентарий мог за деньги помогать военнообязанным гражданам РФ уклоняться от службы в зоне украинского конфликта. Более того, по данным следствия, законодатель способствовал получению солдатами наград и компенсаций за ненастоящие ранения и травмы.

«Когда уголовное дело было возбуждено, Реук попытался экстренно подписать контракт и уйти на СВО, но его оперативно «перехватили» брянские следователи», — говорится в публикации.

Журналисты уточнили, что против депутата было заведено уголовное дело по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время он находится в следственном изоляторе.

При этом из материалов дела следует, что 10 апреля 2024 года депутат получил 100 тыс. рублей от действующего бойца Вооруженных сил РФ. Он обещал мужчине передать деньги командованию одной из воинских частей, чтобы оно «решило вопрос» о его уклонении от отправки на фронт. Также гражданину собирались назначить выплаты за несуществующие ранения.

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