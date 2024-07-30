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Врач рассказала, как замедлить старение

Врач Решетова: правильное питание поможет замедлить старение

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Shutterstock

Забота о себе с раннего возраста поможет замедлить старение и подольше сохранить молодость. Об этом kp.ru рассказала главврач Института долголетия с клиникой превентивной медицины Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Инна Решетова.

По ее словам, сюда относятся физическая активность, правильное питание и полноценный сон. Помимо этого, врач советует регулярно проходить медицинские обследования и контролировать уровень холестерина, глюкозы, артериальное давление. Лучше также узнать о своих генетических особенностях.

«Генетика определяет наше здоровье и продолжительность жизни на 25-30%. Это немало. Генетический тест позволяет увидеть «слабые места», чтобы вовремя и с максимальной пользой корректировать возможные нарушения», — отметила Решетова.

Эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Юлия Ломкова до этого говорила, что бороться с возрастными изменениями и обеспечить нормальную работу организма может помочь только сбалансированный рацион. Чтобы сохранять красоту и молодость, по ее словам, в первую очередь нужно соблюдать питьевой режим, поскольку обезвоживание провоцирует сухость кожи и появление морщин.

Ранее было названо опасное последствие набора лишнего веса в молодости.

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