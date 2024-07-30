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Освежитель воздуха взорвал квартиру россиян, пытавшихся покурить в ванной

В Череповце освежитель воздуха взорвал квартиру семейной пары

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МЧС РФ по Вологодской области

В Череповце освежитель воздуха взорвался и обжег супругов, которые пытались покурить в ванной. Об этом сообщает МЧС по региону.

По информации министерства, в ванной комнате квартиры, где проживает семейная пара, по их словам, стоял сильный запах освежителя воздуха. Супруги решили покурить в помещении, однако когда 37-летний россиянин чиркнул зажигалкой, вспыхнуло пламя. Огонь обжег 40-летнюю супругу и самого мужчину. Кроме того, загорелся натяжной потолок, и расплавленный пластик начал капать вниз.

Мужчина помог жене выбраться из горящей комнаты и вызвал скорую помощь. Возгорание к моменту прибытия помощи потухло самостоятельно. Медики рекомендовали супругам отправиться в больницу, однако те отказались. Спустя несколько дней полученные травмы дали о себе знать и россияне согласились на госпитализацию.

Специалисты МЧС придерживаются мнения, что причиной стал освежитель воздуха. Баллончик разгерметизировался и спровоцировал возгорание.

Ранее москвич оказался в больнице после взрыва баллончика в заднем проходе.

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