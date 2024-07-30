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Россиянам рассказали, как обезопасить себя от удара молнии

Синоптик Шувалов: во время грозы нужно держаться подальше от водоемов

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Сергей Булкин

Во время грозы важно соблюдать технику безопасности и не пренебрегать правилами, чтобы не навредить своему здоровью. Об этом kp.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Если вы не смотрите прогноз погоды, не читаете предупреждений от МЧС, которое довольно активно в последние годы их рассылает, то хотя бы реагируйте на гром. Все таки не бывает ситуаций, что разряд молнии бьет откуда ни возьмись, без предварительных раскатов. Услышали гром — зайдите в помещение. Если вы на природе — в густой лес, только избегайте высоких деревьев, особенно стоящих отдельно. Держитесь подальше от водоемов», — сказал эксперт.

Если во время грозы вы оказались у водоема, лучше всего отойти от него и найти низину. В чистом поле эксперт рекомендует сесть на корточки и опустить колени в овраг или ложбину. В случае, если рядом есть металлические предметы, например велосипед, лучше отложить их на 30 метров от себя. В городе или селе Шувалов советует не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам, антеннам, а также не пользоваться электроприборами.

В Гидрометцентре России до этого сообщили, что в Москве во вторник, 30 июля, будет облачно с прояснениями, а также ожидаются дожди, ливни и гроза. Синоптики добавили, что в столице будет держаться средняя температура до +22°C. А в ночь на среду может похолодать до +13°C.

Ранее россиянам объяснили, безопасно ли стоять у окна во время грозы.

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