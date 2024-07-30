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Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний «по списанию долгов»

Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний по списанию долгов законом

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу компаний, предлагающих «списать долги». Об этом сообщает ТАСС.

В ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совфеде Матвиенко подчеркнула, что нужно продолжать системную работу по борьбе с незаконными действиями в финансовой сфере. По ее словам, с каждым годом мошеннические схемы становятся все изощреннее, появляются новые способы введения людей в заблуждение.

«Например, уже есть целая отрасль так называемых раздолжнителей, которые за плату предлагают якобы списать долги. На деле же мошенники просто тянут с граждан деньги за информацию о существующих бесплатных механизмах снижения долговой нагрузки», — заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда считает, что давно назрел вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой такими компаниями. Она попросила коллег-сенаторов вместе с Банком России проработать эту тему и подготовить необходимые законодательные предложения.

До этого сообщалось, что в России изменился порядок списания задолженностей по кредитам. По словам юриста Ильи Русяева, теперь в первую очередь будут списываться проценты, затем основной долг, и только после этого штрафы и пени.

Ожидается, что такое нововведение облегчит положение заемщиков, которые временно испытывают трудности с финансами.

Ранее Набиуллина рассказала о «серых» схемах после завершения льготной ипотеки.

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