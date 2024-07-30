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Финалист «Времени Героев» Суразов стал председателем комитета по физкультуре республики Алтай

Андрей Турчак: спорт в республике Алтай должен стать нормой жизни

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Телеграм-канал «Андрей Турчак»

Дважды кавалер ордена Мужества, участник СВО, финалист президентской программы «Время Героев», капитан Александр Суразов стал председателем комитета по физкультуре и спорту республики Алтай, сообщил в своем Telegram-канале врио главы республики Алтай Андрей Турчак.

По его словам, Суразов приступит к работе в ближайшее время.

«Александр Суразов будет заниматься созданием инфраструктуры в наших районах и городе. На прошлой неделе открылась многофункциональная площадка в Кызыл-Озеке», — написал Турчак.

Он добавил, что Суразов также займется развитием секций боевых видов спорта.

«Будем развивать самбо в школах и колледжах. По этому направлению будем работать вместе с коллегами из проекта «Единой России» «Zа самбо», — добавил Турчак.

По его словам, спорт должен стать нормой жизни в республике.

«Спорт должен быть доступен людям любого возраста», — отметил Турчак.

Турчак выразил уверенность, что опыт Александра Суразова поможет справиться с задачами.

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