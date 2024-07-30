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Стало известно, сколько выпускников в РФ могут рассчитывать на бюджетные места в вузах

Фальков: более 60% российских выпускников могут поступить на бюджет

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что в университеты на бюджетные места могут поступить более 60% российских выпускников. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, количество бюджетных мест по сравнению с 2020 годом увеличилось на 50 тысяч.

До этого Фальков говорил, что Министерство образования готовит изменение формата документов о высшем образовании.

По словам министра, из дипломов о высшем образовании исчезнут упоминания об образовательной степени — бакалавр, магистр или специалист.

Также Фальков говорил, что ЕГЭ по профильным предметам с 2025 года необходимо сделать обязательным для поступления в педагогические вузы.

Сейчас педвузы при принятии студентов на специальности учителей физики, географии и других могут не устанавливать ЕГЭ по соответствующим предметам.

Ранее Фальков предложил начать предоставлять общежития только малоимущим студентам.

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