«Бомбардировка любовью»: россиянам назвали главные признаки секты

Чтобы не попасть в секту, нужно избегать любые сообщества людей, которые обладают соответствующими признаками. В первую очередь сектанты стремятся оградить человека от остального мира, воздействуя на главную ловушку психики – любовь, рассказал 360.ru психолог, доктор наук по культурологии и профессор Андрей Зберовский.

По словам специалиста, подобный метод называют «бомбардировка любовью». Он предполагает внушение жертве, что за пределами секты ее никто не любит и не ценит, и только внутри сообщества его таланты могут раскрыться. При этом сектанты могут делать акцент на Боге или эзотерике, всячески погашая критическое мышление человека.

«Психологически здоровый человек может попасть в паутину секты в тот момент, когда в его жизни произошло какое-то потрясение, — предупредил врач. — Это такие моменты, когда нарушаются баланс и психологическая защита».

Среди примеров таких потрясений Зберовский назвал болезнь близких, увольнение, развод и другие обстоятельства.

К главным чертам секты эксперт отнес стремление отойти от обычного течения жизни, введение своих правил, отличных от принятых в обществе, жесткие требования и условия, давление и контроль, а также внушение членам группы, что их безгранично любят.

Помимо этого, в сектах действует система пожертвований, строгая иерархия, людям раздают книги и листовки, сообщество регулярно собирается, рассказал психолог. При наличии нескольких из перечисленных критериев, нужно держаться от сообщества как можно дальше, заключил врач.

Напомним, эксперты подчеркивают, что у попавшего в секту человека резко меняется характер, а в некоторых ситуациях он начинает вести себя странно и даже иррационально. Также у такого человека неожиданно появляется большое количество новых знакомых, а со многими старыми друзьями он резко обрывает связь.

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