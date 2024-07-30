Стало известно, сколько пассажиров находились в поезде во время ДТП в Волгоградской области

Более 950 человек находились в поезде во время столкновения с «КамАЗом» в Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«В момент инцидента в поезде находились 956 пассажиров, часть из которых с различными травмами были госпитализированы», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что уголовное дело о крушении пассажирского поезда Казань — Адлер передано в Ростов-на-Дону.

Столкновение пассажирского поезда и «КамАЗа» произошло 29 июля на 185-м километре перегона Котельниково — Гремячий в Волгоградской области. Во время ДТП девять вагонов сошли с путей. Число пострадавших превысило сто человек.

До этого в РЖД рассказали, что после схода с рельсов поезда Казань — Адлер в Волгоградской области в больницах остаются помощник машиниста и два проводника.

Сейчас из больницы уже выписали машиниста поезда и еще одного проводника.

Ранее в Ленинградской области столкнулись пассажирский поезд и автомобиль.