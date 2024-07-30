Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько пассажиров находились в поезде во время ДТП в Волгоградской области

Уголовное дело о сходе поезда в ДТП передали в Ростов-на-Дону для расследования

close
100%
Администрация Котельниковского района/РИА Новости

Более 950 человек находились в поезде во время столкновения с «КамАЗом» в Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«В момент инцидента в поезде находились 956 пассажиров, часть из которых с различными травмами были госпитализированы», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что уголовное дело о крушении пассажирского поезда КазаньАдлер передано в Ростов-на-Дону.

Столкновение пассажирского поезда и «КамАЗа» произошло 29 июля на 185-м километре перегона Котельниково — Гремячий в Волгоградской области. Во время ДТП девять вагонов сошли с путей. Число пострадавших превысило сто человек.

До этого в РЖД рассказали, что после схода с рельсов поезда Казань — Адлер в Волгоградской области в больницах остаются помощник машиниста и два проводника.

Сейчас из больницы уже выписали машиниста поезда и еще одного проводника.

Ранее в Ленинградской области столкнулись пассажирский поезд и автомобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами