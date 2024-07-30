Дети массово отравились на всероссийском турслете в Северной Осетии

На всероссийском турслете в Северной Осетии произошло отравление 11 детей. Об этом сообщает министр образования и науки по республике Элла Алибекова.

Сообщается, что 11 несовершеннолетних участников слета вернулись из похода на базу, где прошли обязательный медосмотр. У пятерых детей оказалась повышенная температура тела, а еще у шести — кишечное расстройство. Их состояние оценили как удовлетворительное.

«Принято решение незамедлительно вывезти детей в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — сообщила Алибекова.

До этого массовое отравление произошло среди детей, отдыхающих в палаточном лагере в Вологодской области. За помощью к медикам с симптомами острой кишечной инфекции обратились десять несовершеннолетних. Двоих госпитализировали, еще восемь заболевших лечатся амбулаторно.

Ранее в Нижнем Тагиле детский праздник в сауне закончился химическими ожогами и массовой рвотой.