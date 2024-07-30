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Врач предупредил об опасности смарт-часов

Врач Хорошев: смарт-часы могут нарушать сердечный ритм

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Depositphotos

Смарт-часы не стоит оставлять на руке на ночь, потому что они могут спровоцировать нарушения сердечного ритма. Об этом Pravda.Ru рассказал кардиолог, ортопед, сердечно-сосудистый хирург, военный врач Владимир Хорошев.

Он уточнил, что на кисти есть зона биологически активных точек, воздействие на которую может ускорить или замедлить пульс.

«Сердце ускоряет режим деятельности в силу каких-то возникших проблем, возникших необходимостей. А тут человек спит, и никакой необходимости в том нет. А вдруг на эту биологически активную точку воздействовал ремешок или браслет. А необходимости в этом нет, и что тогда возникает? Возникает переизбыток кровоснабжения того же головного мозга, тех же коронарных артерий в жизненно важных органах. И это может привести к людям к самым непредсказуемым последствиям», — предупредил Хорошев.

По его словам, нормальная частота сердечных сокращений в покое должна находиться в пределах 55-90 ударов в минуту. Если пульс регулярно выходит за эти пределы, врач советует обратиться к специалисту.

Британские ученые из Бирмингемского университета до этого успешно использовали умные часы и браслеты для мониторинга действия лекарств от аритмии на организм участников клинических испытаний. Этот метод подтвердил схожую эффективность и безопасность двух популярных препаратов от аритмии – дигоксина и бета-блокаторов.

Ранее татуировки обвинили в ухудшении работы Apple Watch и других смарт-часов.

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