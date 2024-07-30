В Индии нищий шахтер нашел дорогостоящий алмаз

В Индии погрязший в долгах рабочий Раджу Гаунд нашел в шахте алмаз стоимостью 74 тысячи фунтов стерлингов (восемь миллионов рублей). Об этом сообщает Би-би-си.

Бедные рабочие в Индии часто берут в аренду у государства рудники для поиска драгоценных камней, чтобы заработать денег в период отсутствия сельскохозяйственных работ. Два месяца назад отец Гаунда арендовал такую шахту.

23 июля Раджу как обычно работал в шахте. Он выкопал яму и стал просеивать землю и камни в сите. Внезапно шахтер увидел небольшой блестящий объект. Гаунд осмотрел его на солнце и понял, что это алмаз. Он передал находку государственным оценщикам, которые проверили камень на подлинность, взвесили его и озвучили его стоимость. Оказалось, что цена алмаза составляет более восьми миллионов рублей.

За свою находку Гаунд получит от государства компенсацию. Шахтер уже решил, как потратит деньги. По его словам, он планирует погасить все свои долги, построить новый дом, а оставшуюся сумму раздать родственникам.

До этого житель Арканзаса (США) Джерри Эванс во время посещения национального парка «Кратер алмазов» нашел драгоценный камень, который сначала принял за осколок стекла. Он отправил находку на экспертизу в Геммологический институт США. «Кусок стекла» оказался алмазом весом 4,87 карата.

Ранее турист нашел в парке бриллиант весом 7,46 карата.