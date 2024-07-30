Россиянин предложил юноше массаж и оказался в полиции

В Санкт-Петербурге 60-летний местный житель оказался в полиции после непристойного предложения молодому человеку. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как стало известно изданию, в ночь на 30 июля 18-летний тольяттинец вызвал правоохранителей в один из хостелов Адмиралтейского района. Молодой человек пожаловался на непристойное предложение 60-летнего постояльца гостиницы: по словам юноши, мужчина сначала выпил вместе с ним, а затем начал делать ему массаж, а также за вознаграждение предлагал более близкое общение.

В отношении задержанного в полиции составили административный протокол о мелком хулиганстве. Ранее мужчина был судим за мошенничество.

До этого ушедшего на пенсию врача заподозрили в домогательствах в отношении 20 пациенток.

Ранее в Уфе девочка обвинила массажиста в приставаниях во время сеанса.