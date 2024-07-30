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В Подмосковье неизвестный ловит котов и стреляет по ним из пневматического оружия

Shot: в подмосковном Пушкино серийный живодер стреляет по кошкам

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В подмосковном Пушкино появился живодер, который мучает уличных и домашних животных. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

О случаях нападения изданию рассказали жители микрорайона Мамонтовка, где было зафиксировано несколько нападений. По словам владельца пострадавшего от злоумышленника животного, его кота не было дома несколько дней. По возвращении мужчина насчитал на теле животного около 30 следов от пуль. Шесть пуль из кота достали ветеринары. В ветклинике отметили, что это не первый случай обращения после действий живодера, но не всем животным повезло, как этому питомцу.

Владелец животного обратился с заявлением в полицию. Нарушителя ищут.

До этого в Калининграде зоозащитники изъяли у местных жителей трех собак и двух кошек — их соседи заявили, что семья брала животных, которых отдавали «в добрые руки», а затем издевалась над ними.

Ранее Федерацию конного спорта обвинили в жестоком обращении с лошадьми.

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