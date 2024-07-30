Названы продукты, которые не стоит брать на пикник

С собой на пикник не стоит брать скоропортящиеся продукты, если у вас нет сумки-холодильника, потому что это может грозить пищевым отравлением и другими неприятными последствиями. Об этом «Ридусу» рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

«Продукты, которые содержат большое количество сахара, дрожжей и молочнокислых бактерий очень быстро портятся, и являются благоприятной средой для размножения патогенных микроорганизмов, особенно в жару. Потребление подобных продуктов, долгое время находившихся в тепле, может привести к отравлению», — отметила эксперт.

По ее словам, лучше всего отдавать предпочтение продуктам, которые выдержат воздействие высоких температур и солнечного света. Фрукты и овощи Дюваль советует заранее помыть, нарезать и насухо вытереть. Готовые блюда в упаковке не стоит вскрывать заранее, потому что это может сильно ускорить порчу еды, заключила она.

Диетолог клиники Майо (одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира) Кейт Зерацки до этого говорила, что бактерии стремительно размножаются в богатой белком пище, такой как мясо, поэтому важно держать такие продукты охлажденными перед приготовлением и употреблением вне дома (например, на пикнике).

Ранее врач предупредила об опасности, которая подстерегает на пикнике в жару.