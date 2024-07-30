Компания «Ростдонавтовокзал», управляющая Пригородным автовокзалом Ростова-на-Дону, требует признать незаконным решение областного Минтранса о переносе части автобусных маршрутов в автовокзал «Центральный», принадлежащий ростовскому бизнесмену греческого происхождения Ивану Саввиди.

Как пишет «Лента.ру», компания обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием признать незаконным решение Минтранса Ростовской области. Предварительное заседание назначено на 17 сентября.

Издание отмечает, что жители города написали письма на имя главы Следственного комитета Бастрыкина, генпрокурора Краснова, полпреда РФ в ЮФО Устинова, первого зампреда Совета Федерации Яцкина, губернатора Ростовской области Голубева с просьбой «остановить разгул местной верхушки, вернуть маршруты на пригородный автовокзал и проверить действия Министерства транспорта ростовской области». Они жалуются на неудобства, лишнюю трату времени и денег, чтобы добраться до нового автовокзала.

«Министерство транспорта Ростовской области продолжает давление на перевозчиков, требуя от них перехода на «центральный» автовокзал на окраине города. Его работники с уверенностью распространяют информацию, что этот автовокзал будет единственным в городе», – говорится в обращении губернатору Ростовской области гендиректора АО «Ростдонавтовокзала» Софьи Резниченко.

Как пишет Telegram-канал «Бойлерная», «ходят слухи, что перевозчиков активно склоняет к переезду новый вице-губернатор и министр транспорта Ростовской области, а в прошлом — градоначальник Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев».

Помимо приватных бесед с перевозчиками, после которых те «добровольно» перебираются в «Центральный», региональный Минтранс, который курирует Виталий Кушнарев, запланировали на осень массовые торги по многочисленным маршрутам. Источник в региональном Минтрансе ростовской областной газеты «Наше время» рассказывал, что уже «готовятся на осень торги по многочисленным маршрутам с местом отправления с Центрального, а не Пригородного автовокзала, как многие десятилетия до этого, – такая получена команда».

«В ход пошел административный ресурс — с добровольно-принудительным переводом маршрутов и перевозчиков на новый, но логистически неудобный для пассажиров автовокзал, – пишет «Лента.ру». – Впрочем, это отвечает интересам частного инвестора автовокзала, владельца холдинга «Агроком» Ивана Саввиди».

Иван Саввиди — персона известная. Заработав на табачном бизнесе, он построил диверсифицированный бизнес — строительство, производство мяса, упаковки, ростовский аэропорт. Но тогда же он начал инвестировать в Грецию. Злые языки утверждают, что в 2012 году миллиардера пытался вразумить сам Владимир Путин - приехав в Ростовскую область, он намекнул Саввиди сократить вложения за рубеж. Однако тот советам не внял.

«И в последнее время Саввиди, несмотря на все события, продолжает тратить заработанное в недружественной стране — члене НАТО и ЕС. Поэтому со стороны ростовского Минтранса помощь Саввиди в возврате его инвестиций, да еще в ущерб жителям и бюджету, выглядит странно», – резюмирует «Лента.ру».