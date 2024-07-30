«Наша пара не испытывала проблем с репродукцией»: мать детей Дурова — о его донорстве

Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что является биологическим отцом больше 100 детей, потому что был донором спермы. В свою очередь, Ирина Болгар заявила «Газете.Ru», что их с Дуровым трое детей были зачаты и рождены «естественным путем». Женщина отметила, что он официально признал детей и вписан в их свидетельства о рождении.

«К счастью, наша с Павлом пара не испытывала проблем с репродукцией, чтобы прибегать к помощи специалистов в данном вопросе. Все наши дети были зачаты и рождены естественным путем. И да, дети были признаны официально, согласно свидетельствам о признании отцовства и свидетельствам о рождении», — сказала она.

Болгар добавила, что знала о донорской программе и не была против участия Дурова в ней.

«Я знала о донорской программе Павла, он рассказывал мне о ней. Поскольку донорство генетического материала анонимно, я не имела ничего против. Надо сказать, что я с уважением отношусь к любым решениям и жизненным выборам других людей, оставляя за собой право принять свое решение и сделать свой выбор. Участие Павла в донорской программе не оказывало никакого влияния на наши отношения и нашу семью», — пояснила она.

26 июля Ирина Болгар призналась, что родила создателю Telegram троих детей: девочку 2013 года рождения и двух мальчиков 2016 и 2017 годов рождения. В беседе с изданием kp.ru женщина заявила, что познакомилась с Дуровым в Санкт-Петербурге, однако их брак не был зарегистрирован официально. По словам Болгар, она решила публично рассказать об этом из-за детей, которые «постоянно спрашивают, почему в Интернете нет никакой информации о них, а только о двух старших детях».

На вопросы журналистов о нынешнем статусе отношений с Дуровым Болгар отвечать отказалась. Она рассказала, что у нее есть совместные фотографии с ним, но женщина не может публиковать их без его разрешения.

29 июля сам Дуров объявил, что является биологическим отцом более 100 детей. Мужчина рассказал, что 15 лет назад к нему обратился друг, который не мог иметь детей, и попросил сдать сперму, чтобы они с супругой могли завести ребенка. После этого руководитель клиники попросил его сдать больше биоматериала. Дуров сообщил, что к 2024 году помог более чем 100 парам из 12 стран стать родителями и заявил о планах раскрыть свой генетический код, чтобы его биологические дети смогли найти друг друга.

Ранее Илон Маск в шутку сравнил Дурова с Чингисханом после новости о сотне детей бизнесмена.