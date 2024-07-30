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Грибникам рассказали, что нужно брать с собой в лес

Специалист Тихомиров: грибникам нужно брать с собой в лес воду и навигатор

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Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

Грибникам рекомендуется брать с собой в лес воду, навигатор и репелленты для защиты от комаров. Об этом «Москве 24» рассказал автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

По его словам, вместо GPS-навигатора можно заранее скачать на телефон офлайн-карту местности на случай, если в лесу пропадет интернет. Помимо этого, эксперт советует надевать закрытую одежду для защиты от клещей. С собой можно также взять перочинный нож, но не для того, чтобы срезать грибы, отметил он.

«Потому что под мхом может остаться еще полножки. Гриб можно просто срывать — грибница от этого никак не пострадает, потому что она расположена достаточно глубоко. Нож будет полезен лишь для того, чтобы удалять с грибов землю: тогда «улов» потом придется меньше мыть», — сказал Тихомиров.

Юрист Алла Георгиева до этого говорила, что россиянам, которые решат сорвать редкие грибы, может грозить крупный штраф или даже уголовная ответственность. Она напомнила, что в Красную книгу РФ, например, занесены грибы из семейства гелатинодисковых, вешенковых, пецицевых, шампиньоновых и другие.

Ранее врач объяснил, почему грибы лучше покупать, а не собирать.

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