Россияне ответили, в каких случаях они готовы работать сверхурочно

Большинство (89%) россиян не против работать сверхурочно. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне того, что в России хотят ограничить время ненормированной работы. В нем приняли участие 8,1 тыс. человек.

Так, 79% из них готовы работать сверхурочно за хорошую оплату.

«На моей работе переработки обязательны и никак не оплачиваются», — отметил участник опроса.

Еще 7% респондентов выразили готовность увеличить нагрузку на работе, если за это им будут давать дополнительный отпуск. Они добавили, что в противном случае при регулярных переработках можно подорвать здоровье.

«Ресурсы человека имеют пределы. Если вы много работаете сверхурочно, никакие деньги не восстановят ваши силы, нужен дополнительный отпуск», — сказал еще один участник опроса.

3% согласны на переработки просто ради идеи. Оставшиеся 11% ответили, что необходимо уметь разделять время на работу и на личную жизнь, поэтому работать сверхурочно и жертвовать личным временем они не готовы.

Накануне депутаты Государственной Думы от ЛДПР планируют 29 июля внести в Госдуму законопроект, который будет устанавливать предел ненормированной рабочей нагрузки в размере 120 часов в год.

Ранее стало известно, представители каких профессий вынуждены постоянно перерабатывать.