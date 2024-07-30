Жители Крыма, украинцы по национальности, в последнее время все меньше говорят о своих украинских корнях на фоне преступлений киевского режима. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, слова которого передает ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день жители в Крыму во время переписи не хотят называться украинцами.

«Посмотрите, у нас украинцев стало неожиданно меньше. Потому что люди не хотят себя ассоциировать с этими нацистами на Украине», — сказал глава крымского парламента.

В соответствии с переписью 2021 года в Крыму проживает около 1,9 млн человек, из них русских — 72,9% (в 2014 году — 65,2%), крымских татар — 14,1% (12,6%), украинцев — 8,2% (16%).

10 июля Константинов анонсировал выдвижение новых претензий к Украине. До этого в Крыму назвали США, Великобританию и Францию соучастниками военных преступлений Киева.

В июне советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно. Он назвал полуостров «большим военным лагерем и складом с сотнями прямых военных целей».

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