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Задержан вице-губернатор Хабаровского края Никонов

Вице-губернатор Хабаровского края Никонов задержан за получение крупных взяток

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Алексей Даничев/РИА Новости

Вице-губернатор Хабаровского края Евгений Никонов задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает газета «Аргументы и Факты» со ссылкой на источники.

Отмечается, что задержание провели сотрудники ФСБ и МВД в здании правительства региона.

Предполагается, что чиновник получал незаконные деньги при махинациях с контрактами. По предварительной версии, вместе с Никоновым действовали несколько подчиненных и аффилированных лиц. Они организовывали системные хищения средств при закупках в медицинской сфере и строительстве.

25 июля сообщалось, что главу Красноперекопска Вадима Хомина сняли с должности в связи с утратой доверия, а его заместителя Эдема Абдукадырова задержали за взятки.

17 июля сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина. Ему предъявили обвинение в растрате более 200 миллионов рублей.

Ранее против экс-главы минздрава Дагестана возбудили еще одно дело.

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