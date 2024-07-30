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Москвичам рассказали о погоде на вторник

В Гидрометцентре сообщили, что в Москве ожидается гроза и до +22°C во вторник

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Станислав Красильников/РИА Новости

В Москве во вторник, 30 июля, будет облачно с прояснениями, а также ожидаются дожди, ливни и гроза. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики добавили, что в столице будет держаться средняя температура до +22°C. А в ночь на среду может похолодать до +13°C.

Ветер во вторник будет дуть северный со средней скоростью 6-11 м/с, а во время грозы порывы могут достигать 15 м/c. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться от +18°C до +23°C. В ночь на среду местами термометры могут показывать до +10°C.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что дожди в Москве закончатся в воскресенье, 4 августа, до этого дня столицу ждут осадки различной интенсивности. Она уточнила, что на неделе с 29 июля погода будет определяться глубоким высотным циклоном.

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