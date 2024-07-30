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«Уровень новичка»: Маск отреагировал на новость о сотне детей Дурова

Маск пошутил про Чингисхана, узнав о сотне детей Дурова

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Global Look Press

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал новость о том, что у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова более ста биологических детей. Об этом он написал в социальной сети Х.

Бизнесмен написал «уровень новичка», в шутку приписав эту цитату Чингисхану.

Дуров сообщил, что у него есть свыше 100 биологических детей, рожденных в 12 странах благодаря донорству спермы.

«Уровень новичка» — Чингисхан», — говорится в сообщении Маска в соцсети в ответ на пост другого пользователя о детях Дурова.

Дуров рассказал, что 15 лет назад к нему обратился друг, который не мог иметь детей, и попросил сдать сперму, чтобы они с супругой могли завести ребенка. По словам Дурова, сначала он воспринял эту просьбу несерьезно. «Руководитель клиники сказал мне, что «высококачественный донорский материал» в дефиците и что мой гражданский долг — сдавать больше спермы, чтобы анонимно помогать большему количеству пар», — рассказал Дуров.

Распространены легенды, что основатель Монгольской империи Чингисхан имел около 600 потомков.

Сам же Маск — тоже многодетный отец — у него 12 наследников.

Ранее бывшая девушка Илона Маска подала в суд на него из-за родительских прав.

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