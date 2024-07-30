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Вирусолог назвал симптомы лихорадки Западного Нила

Вирусолог Чумаков назвал озноб и тошноту симптомами лихорадки Западного Нила

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Shutterstock

Лихорадка Западного Нила имеет африканское происхождение, но в последние десятилетия движется на север, распространяясь в США и Европе. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал биолог и вирусолог Петр Чумаков.

«Как и все вирусные заболевания, обычно оно начинается довольно остро: повышение температуры, озноб, тошнота, головокружение — такие гриппоподобные симптомы», — рассказал ученый.

По мнению Чумакова, эпидемия в России невозможна. Он добавил, что это не слишком заразное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а распространяется через укусы комаров.

До этого иммунологи объяснили, как не подхватить лихорадку Западного Нила. Среди эффективных средств от комаров они назвали масло-репеллент ДЭТА, а также гвоздику.

26 июля в Татарстане зафиксировали четыре случая лихорадки Западного Нила.

Данное заболевание является вирусным природно-очаговым инфекционным. Главный источник заражения — различные виды птиц. Инфицирование людей чаще всего происходит через комаров.

Ранее в России оценили риск распространения лихорадки Оропуш.

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