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Более 20 военных ранены в ходе протестов в Венесуэле

Минобороны: более 20 военных были ранены в ходе беспорядков в Венесуэле

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Alexandre Meneghini/Reuters

Более 20 военных ранены в ходе беспорядков, которые произошли в Венесуэле после президентских выборов. Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

«По последним данным, 23 военнослужащих были ранены, некоторые из огнестрельного оружия. Они стали жертвами сегодняшнего насилия и получают медицинскую помощь», — написал он.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Власти объявили победу действующего главы государства Николаса Мадуро. После этого в Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими. Полиция и национальная гвардия перекрыли путь демонстрантам у президентского дворца Мирафлорес и применили слезоточивый газ.

Венесуэла отозвала сотрудников своих дипломатических миссий из семи латиноамериканских стран, отказавшихся признать легитимность избранного президента Мадуро.

Ранее президент Венесуэлы Мадуро сообщил о попытке покушения на него.

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