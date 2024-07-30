Посольство РФ призвало россиян соблюдать меры безопасности в Венесуэле

Посольство России в Венесуэле не получало информации об инцидентах с участием российских граждан на фоне ситуации в стране. Об этом сообщается в Telegram-канале дипведомства.

В посольстве уточнили, что данных о пострадавших среди них также не поступало.

«Посольство рекомендует находящимся в Венесуэле гражданам России соблюдать меры безопасности, воздерживаться от посещения неблагополучных районов, мест массового скопления людей, избегать выхода на улицу», — сказано в сообщении.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Власти объявили победу действующего главы государства Николаса Мадуро. После этого в Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими.

Венесуэла отозвала сотрудников своих дипломатических миссий из семи латиноамериканских стран, отказавшихся признать легитимность избранного президента Мадуро.

Оппозиция Венесуэлы в свою очередь призвала армию свергнуть Мадуро. Она не признала его победу на президентских выборах и назвала победителем Эдмундо Гонсалеса.

Ранее Мадуро сообщил о попытке покушения на него.